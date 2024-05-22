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Gündem Açıkça uyarılmıştı... Elon Musk'un sahibi olduğu X'ten Türkiye kararı
Gündem

Açıkça uyarılmıştı... Elon Musk'un sahibi olduğu X'ten Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2024-05-22 19:17:00 -
Açıkça uyarılmıştı... Elon Musk'un sahibi olduğu X'ten Türkiye kararı

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Türkiye'de temsilcilik açtı ve temsilci atadı. Gelişmeyi Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını ve temsilci atağını açıkladı.

Temsilci atanmaması halinde X, bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

REKLAM YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Sosyal medya platformu "X" Türkiye'de temsilcilik açması yönünde uyarılmış ve temsilcilik açılana kadar platforma Türkiye'de reklam yasağı getirilmişti.

Geçtiğimiz aylarda X'e ek yaptırım olarak bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceği konusundaki soru üzerine Uraloğlu, "Hala 'X' Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde" diye konuşmuştu.
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