Açık veriden her alanda faydalanmak mümkün

İSTANBUL (AA) - ABDULKADİR GÜNYOL - Açık Veri ve Teknoloji Derneği (AVTED) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, "Bu veri çeşidi (açık veri) ile trafik kazalarının azaltılmasından sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine, enerji tasarrufundan finansal politikalara kadar her alanda faydalanmak mümkün." dedi.

İnternet ortamında üretilen verinin önemi her geçen gün artıyor. Sosyal medya, arama motorları ve alışveriş siteleri gibi pek çok mecrada üretilen bilgiler işlenerek sahiplerinin yeni stratejiler geliştirmesinde ve şirketlerini büyütmesinde büyük rol oynuyor. Ancak bu durum verinin tek elde toplanması ve sadece belirli bir kesim için kullanılması gibi pek çok sorunu da beraberinde getiriyor.

AA muhabirine açık verinin önemi konusunda açıklamalarda bulunan Eren, "Açık veri, hem yasal hem de teknik olarak paylaşılmasında engel olmayan, herhangi bir telif, patent gibi bir mülkiyet koruması sistemlerinden bağımsız, herkes tarafından ücretsiz ve özgürce tekrar tekrar kullanılabilen, işlenebilen, dağıtılabilen ve yaşam faaliyetlerimize maddi manevi fayda sağlayan bir veri çeşidi. Bu veri çeşidi ile trafik kazalarının azaltılmasından sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine, enerji tasarrufundan finansal politikalara kadar her alanda faydalanmak mümkün." diye konuştu.





- Açık veri yardımıyla kalp krizi ölüm oranlarında yüzde 40 düşüş





İnsanlığın bugün sahip olduğu teknolojik imkan ve erişim olanakları açık verinin hem teknik olarak topluma ulaştırılmasında hem de bu verilerle hayatlarımızı kolaylaştıracak hizmet ve servisler üretmeyi kolaylaştırdığını belirten Eren, şunları söyledi:

"AVTED olarak motivasyonumuz bu hizmet ve servisleri hayata geçirebilecek ilgili ve ilgili olmaya aday her disiplinden uzmanın katılımıyla bir 'Açık Veri Uygulama Geliştiriciler Topluluğu' kurmak. Motivasyon mottomuz, açık verinin bizleri daha iyi birey daha iyi toplum ve ülkemizi daha iyi bir ülke yapacağına olan inancımız.

Çarpıcı bir örnek vermek isterim İngiltere’de geçtiğimiz yıllarda Traffod adlı bir belediye kalp krizlerinin sık yaşandığı bölgeleri Sağlık Bakanlığı’na ait açık veri yardımıyla tespit ederek, o bölgelere en hızlı ulaştırılabilecek 15 adet elektroşok alet noktası oluşturmuş. Amaç ambulans ulaşıncaya kadar kalp krizi geçiren birine en hızlı desteği sağlayabilmekti. Açık veri uzmanları, veri analizcileri, sağlıkçılar ve yerel yönetim birimlerinin desteğiyle hayata geçirilen proje ile elektroşok cihazı yerleştirilen bölgelerde hızlı müdahale sayesinde kalp krizinden ölüm oranları yüzde 40 oranında düşürülmüş. Ayrıca projenin önemli taraflarından biri elektroşok aletlerinin nerede olması gerektiği ya da hangi bölgenin en iyi nokta olabileceğini o civarda yaşayanların belirleyebiliyor olması sorunların çözümünde toplumun etkisini göstermesi bakımından çok önemli."





- "Sorunların büyük kısmı bilgi sahipliğinin tek merkezde toplanması"





Verinin ekonomik gücü ve açık verinin saylayacağı faydalar üzerine de konuşan Eren, "Verinin sadece birileri için ekonomik güç haline geldiğini söylemek daha doğru bir tespit olabilir. Açık veri ise birileri yerine toplum için ekonomik güç anlamına geliyor. Bu konu daha temel bir sorunu işaret ediyor bizlere aslında, ekonomiden sosyal hayata, bilgiye ulaşımdan toplumsal faaliyetlere kadar yaşamımızın her alanında bir 'kapalılık' sorunu olduğu aşikar malumunuz. Bu nedenle yaşadığımız dönemi bir güvensizlik çağı olarak niteleyenlerin sayısı oldukça fazla. Bugün karşılaştığımız ve çözümler için çırpındığımız sorunların büyük kısmı; bilgi sahipliğinin tek merkezde, tek şirkette, tek kurumda hatta tek kişide toplanması. Bu tek merkezde toparlanmanın en çarpıcı örneğini Facebook, Google gibi şirketlerin iş modellerinde görüyoruz. Bu problemin panzehirinin 'açıklık' ve 'açıklık kültürü' olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla açık verinin özel/kamu tüm alanlar için sürdürülebilir ekonomik yönünün olduğunu görmek gerekiyor. Bunun için 'başarı örneklerine' ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Farklı disiplinlerden uzman kişilerle 22 Ekim 2020 günü çalışmalara başladıklarını belirten Eren, açık veri kavramsal tartışmalarının yerine 'başarı örnekleri' için özellikle belediyeler ile çalışarak, hızlıca bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak servisler geliştirilmesi için çalışacaklarını vurguladı.