Açık: Tokat ovalarını 2027’de sulamaya açmalıyız

Mehmet Safa CANAT Hasan CANAT / İSTANBUL

Tokat Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi’nden bahsederek sözlerine başlayan Sezai Açık, “Tokat Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 2. Kısım İkmali projesinin ihale sözleşmesini 2024 yılında imzaladık. Projede fiziki olarak yüzde 25 seviyesine geldik. Biz tam gaz ilerliyoruz. Projede kullanılacak boruları sipariş ettik, imalata başladık. Mesela proje kapsamında 1600 metre uzunluğunda bir tünel de inşa ediyoruz. Tünelin inşaatı yaklaşık 1 yıl sürebilir. Biz ödenek doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gönül ister ki, biz projemizi 2027 yılında bitirelim. Ancak mevcut ödeneklerle proje 2029 yılında bitebilir.

Sulu Tarımla Verim 10 Kata Çıkacak

Şu an projenin yaklaşık maliyeti 10-11 Milyar TL civarındadır. Devletimiz bu proje için her yıl 2-3 Milyar TL ödenek verirse projenin inşaatı daha kısa sürede biter. Çünkü inşa ettiğimiz sulama projesi kendisini çok kısa sürede amorti edebilecek bir projedir. Tokat’ta tarıma elverişli büyük ovalar bulunuyor. Buğday ekilse 1’e 3 verim alınabilecek ovalarda eğer sulu tarıma geçilirse 1’e 10 verim alınır. Sulu tarıma geçildiği takdirde çiftçiler buğdayın haricinde domates, pamuk, biber gibi başka tarımsal ürünler de ekebilir. Böylece ürün çeşitliliği de artar. Projenin bitiş tarihi geciktikçe sulama borularının hammaddesi petrole bağlı olduğu için artan petrol fiyatları projenin maliyetini de yükseltecektir. Geçtiğimiz dönemlerde de döviz fiyatlarının yükselmesinden dolayı sulama projelerinde büyük sıkıntılar yaşanmıştı” dedi.

SU KAYNAKLARIMIZI KONTROL ALTINA ALMALIYIZ

Türkiye’deki su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Açık, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey her fırsatta sulama ve taşkın projelerinin önemini dile getiriyor. Hatta gelecekte su savaşları yaşanacağını söylemişti. Geçen sene büyük bir kıtlık vardı. Şükürler olsun, bu sene yağışlar artınca tarımsal sulamada çiftçiler rahat bir nefes aldı. Bu yüzden suyu doğru yönetmek ve ekonomik kullanmak gerekiyor. Suyu boşa akıtmamalıyız. Kapalı borulu sistemlere geçmeliyiz. Biz çocukken memleketimiz Elazığ’da Keban Barajı inşa ediliyordu. Keban Barajı’nı İtalyanlar ve Fransızlar inşa ediyordu ve o zamanlar bizim için “Su akar, Türk bakar” diyorlardı. Elbette eskiye nazaran barajlarda ve sulamalarda daha iyi bir seviyeye geldik. Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu Bey’in de bu konularda çok emeği geçmiştir. Önce baraj sonra sulama projesi inşa edilmesini sağlamıştır. Bizler de artan ülke nüfusuna göre suya daha çok önem vermeliyiz ve su kaynaklarımızı kontrol altına almalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.