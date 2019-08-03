0553 313 94 23

Açık oto pazarında düşük model araçlara rağbet

Van’da Kurban Bayramı öncesi ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, alıcılar sadece düşük model araçlara rağbet etti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:44
Açık oto pazarında düşük model araçlara rağbet

Van’da Kurban Bayramı öncesi ikinci el oto pazarı, araç almak isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, alıcılar sadece düşük model araçlara rağbet etti.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala merkez Tuşba ilçesin ikinci el açık oto pazarına araçlarını satmak için akın eden binlerce vatandaş, fiyatların düşük olmasına rağmen alıcı bulamamaktan yakınırken, alıcılar ise “Ağamı yerden kessin yeter” diyerek uygun model araçlara bakıyor. Her hafta sonu dolup taşan açık oto pazarında, satıcıların en büyük şikayeti ise kuru kalabalık oldu. Cumartesi günleri tıka basa dolan ve araç alım satımı yapanların mekanı haline gelen oto pazarı, yoğun bir kuru kalabalıklara ev sahipliği yapıyor. Araç almak için pazara gelenler, ihtiyacını karşılayacak uygun model araçlara bakmakla yetiniyor.



“Bayram öncesi bende kıramadım”


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan araç satıcısı Faruk Aslan, alıcıların genellikle düşük model araçlar için sıkı pazarlığa girdiğini belirtti. Yaptığı pazarlıkla düşük model aracını satan Aslan, “Arabamı satmak için getirdim. Aracımın herhangi bir sıkıntısı yoktu. Temiz bir araçtı. Arkadaşlar beğendikten sonra bir pazarlık yaptık. Ben 10 bin 500 liradan aşağı vermiyordum. Alıcılar ise 10 bin 250 liraya kadar indirdi. Bayram öncesi bende kıramadım. Arabayı kendilerine sattık. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin” dedi.



“Düşük model araçlara rağbet var”


Bayram üzeri piyasanın durgun olduğunu dile getiren Aslan, “Alıcı vatandaşlar daha çok düşük modellere daha çok rağbet ediyor. İnsanımızın gücü pek yüksek modellere yetmiyor. Tabi iki araç da aynı işi görüyor. Bu durumda vatandaşımızın işine geliyor” diye konuştu.



“Garibana bu araba gider”


Yaptığı pazarlıkla 10 bin 250 liraya araç sahibi olan Hakan Soyalp isimli vatandaş ise, “İnşat işi yaptığım için işimi yürütmek için bu araca ihtiyacım vardı. Ev ihtiyaçlarını karşılamak ve hasta olan babamı hastaneye götürmek amacıyla bu arabayı aldım. Tabi durumumuza göre baktığımız arabayı aldık. Garibana bu araba gider” şeklinde konuştu.


Yaklaşık 5 haftadır aracını satmak için açık oto pazarına gelen Sevdin Şahin isimli vatandaş ise, “İhtiyaçtan dolayı arabayı satıyorum. Aracımı 65 bin liraya satıyorum. Ancak aracımı alan yok. Şu an burada 3 bin araç var. Ancak piyasa yok” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi
    1. Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi
    2. PKK'lı teröristlere ait silah ve..
    3. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    4. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    5. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    6. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    7. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    8. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    9. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel..
    10. Binali Yıldırım çatık kaşlı portresini..
    11. ATA AÖF OBS 3 ders sınav sonucu nasıl..
    12. Tunceli'de teröristlere ait silah ve..
    13. Festivol’de Türk Geceleri ile..
    14. Bilecikli genç haltercilerden büyük..
    15. İzmir'de orman yangını
    16. GÜNCELLEME - Gaziantep'te doktora darp..
    17. Özel sporcudan dünya ikinciliği
    18. Tosya’da 15 Temmuz Milli Birlik Kupası..
    19. Tosya’da trafik ekiplerinden hız..
    20. Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan..
    21. Yaşlı kadının evi gözlerinin önünde..
    22. SAÜ’den, AYM’nin ’Barış Bildirisi’..
    23. Yıllara meydan okumanıza yardımcı..
    24. Tarihi Sakarya Köprüsü yenileniyor
    25. Van'da sigara kaçakçılığı operasyonu:..
    26. Barzani'den BM'ye Ezidi çağrısı
    27. Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
    28. TÜGVA’dan 1 yılda 60 faaliyet
    29. Telefon ve internet bağımlığına dikkat..
    30. 2019 PMYO sınav başvuruları nereden..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı