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Aktüel

Açık Oto Pazarı’na yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine sunulan ve kentin en büyük otomobil pazarı olan Açık Oto Pazarı, araç alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:26:14 -
Açık Oto Pazarı’na yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehirlilerin hizmetine sunulan ve kentin en büyük otomobil pazarı olan Açık Oto Pazarı, araç alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.


Tesis, normalleşme süreci ile birlikte 7 Haziran tarihinde yeniden faaliyete geçerken, araçlarını satmak isteyen ve araç almak üzere pazara gelen vatandaşları ağırlıyor. Açık Oto Pazarı, sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı, sosyal alanlarda mesafeli oturma düzeni gibi kurallar ile hizmet veriyor. Öte yandan Açık Oto Pazarı, titizlik ile temizlenerek dezenfekte edilmiş bir halde Eskişehirlileri ağırlıyor. Erkek, kadın ve engelli tuvaletleri, kafeterya ve çocuk oyun alanı gibi donanımlar ile kent halkına hizmet veren tesis, 07.00-16.00 saatleri arasında her hafta pazar günleri açık oluyor.


Tepebaşı Belediyesi Açık Oto Pazarı, Muttalip mevkii Eskişehir Teknik Üniversitesi Kampüsü karşısında yer alıyor.

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