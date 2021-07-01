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Eğitim Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?
Eğitim

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. 2021 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama MEB'den geldi. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 23:02:00 -
Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?

AÖL sınav tarihleri için meraklı arayış sürüyor. 2021 Yılının 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak öğrenciler tarafından öğrenilmek isteniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda AÖL sınavlarının online olacağı belirtildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?

03 Temmuz 2021 tarihi saat 09:30'dan - 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

AÖL SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

 

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