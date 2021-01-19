AÖL kayıt yenileme ekranı | Açıköğretim lisesi 1. dönem sınavları 5-6 aralık tarihlerinde yapılacaktı. Ancak salgında artan vakalar sebebiyle açıköğretim ortaokulu ve açıköğretim lisesi sınavları ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı AÖO ve AÖL sınavlarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 1. ve 2. dönem sınavlarının online gerçekleştirileceği ifade edildi. AÖO ve AÖL I. Dönem sınavlar, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları 25 Mart’ta yapılacak. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman?

Açık lise kayıt yenileme ücreti 2021

AÖL öğrencileri kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Sınavlar aralık ayı içerisinde gerçekleşseydi kayıt yenileme işlemleri 4-31 Ocak tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak sınavlar yapılmadığı için ikinci dönem öncesi kayıt yenileme işlemleri başlamadı.

Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı, "2020 / 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belirlenerek en kısa sürede paylaşılacaktır. Açık Öğretim Lisesi ile ilgili tüm bildirimler için web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur. Resmi kaynaklar haricinde yapılan bilgi ve belge paylaşımlarına itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.

AÖL 2. dönem kayıtları 1. dönem sınavlarının ardından yapılacak. Öğrenciler anlaşmalı bankalara kayıt yenileme ücretini yatırdıktan sonra sistem otomatik olarak kayıtları yenileyecek. Kayık yenileme ücretleri de 1. dönem sınavlarından sonra açıklanacak.

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.