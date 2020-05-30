Açık büfede yeni açılım

Buğra Kardan

Covid-19 tehlikesinden ötürü açık büfe sistemini terk eden konaklama sektörü temsilcileri hükümetin alacağı kararlara kulak kesildiler. Zira sistemi iyileştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı atacağı adımlar merak konusu.

Çalışmaları takip edeceğiz

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Bakanı Müberra Eresin, üyelerine açık büfeyi kaldırıp kahvaltı tabağı ve set menü uygulamasına geçmelerini tavsiye ettiklerini belirtti. Bu tavsiyeye otellerin büyük bölümünün uyduğuna işaret eden Eresin, şu ifadeleri kullandı: “Ama şu da muhakkak ki ilerleyen dönemlerde açık büfe sisteminin tamamen kaldırılması söz konusu olmayacaktır. Alınan ve alınacak olan tüm tedbirler pandemi dönemiyle sınırlı. Sonrasında gerekli hijyen şartları Covid-19’a uyarlanacaktır. Hijyen ve gıda güvenliği de her zaman ön planda tutulacaktır.”

Eresin, hükümetin açık büfe konusunda yapacağı çalışmaları yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Rekabet üstünlüğümüz var

Türkiye’nin ‘Her Şey Dahil’ tatil konseptini en iyi uygulayan ülke olduğunun altını çizen Eresin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum ülkemizin tercih edilmesinde önemli rol oynamakta, bize rekabet üstünlüğü ve avantaj sağlamaktadır. Türkiye, ‘Her şey Dahil’ tatil konseptini eski sunulan hizmetlerden herhangi bir kısıtlama yapmadan uygulamaya devam edecektir. Pandemi döneminde ise yiyecek ve içecek servisleri ile sunumları, ilgili sağlık otoriteleri tarafından alınacak kararlara göre düzenlenecektir. İşletmelerimiz bu döneme yönelik gerekli uygulama önlemlerini almaya başlamışlardır.”

Restoranlar tercih edilecek

Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum Institute) Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Bağcı ise bundan böyle otellerde açık büfenin değil, alakart restoranların tercih edileceğini vurguladı. Yemeklere aynı kepçelerin veya aparatların daldırılamayacağını da kaydetti. Bağcı, açık büfe sisteminin tarihe karışmasıyla gıda israfının önüne geçileceğini sözlerine ekledi.