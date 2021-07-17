  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İmzayı attı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge
Aranan FETÖ'cü Trabzon'da enselendi
KKTC muhalefetinden nankörlük
Antalya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Dünya Açık arttırmada satıldı! Bir salkımı 12 bin 700 dolar
Dünya

Açık arttırmada satıldı! Bir salkımı 12 bin 700 dolar

Japonya'da son günlerin konusu herkes tarafından yaz günlerinde bolca tüketilen üzüm oldu. Ruby Roman adı verilen üzüm açık arttırmada 12 bin 700 dolara alıcı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 10:08:00 -
Açık arttırmada satıldı! Bir salkımı 12 bin 700 dolar

Japonya'da "Ruby Roman" türü kızıl üzümün bir salkımı sezon açılışında 1,4 milyon yene (12 bin 700 dolar) alıcı buldu.

İşikawa eyaletinin Kanazawa bölgesi sezon açılışında müşterinin beğenisine sunulan üzümlerin salkım fiyatı geçen yıla göre 100 bin yen (910 dolar) yükseldi.

Açılış mezatına katılan zincir market sahibi Tayvanlı Hsieh Ming-ta "Ruby Roman" türü kızıl üzümün salkımına 1,4 milyon yen ödedi.
Bu fiyatla salkım üzüm3. yılında yeni rekor elde etti. Ming-ta, "Ruby Roman'ı Tayvan halkına tanıtmak istiyorum. Çiftçilerin emeklerini düşündüğünüzde 1,4 milyon az bile." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre yılın ilk mezatı sonrası Ruby Roman türünden 253 salkımın satış ve nakliyesi gerçekleşti.
Üzüm yetiştiricilerin oluşturduğu grubun temsilcilerinden Matsuyama Mitsuo, "Hasat öncesi güneşli günler ve yüksek sıcaklıkla üzümler iyice tatlandı." dedi.

Tanesi pin-pon topu büyüklüğünde, düşük asit ve yüksek şeker oranı içeren Ruby Roman üzümleri, Japonya'da ilk olarak Ağustos 2008'de piyasaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ucuzmuş be

Onu ele elinde dutup gösteren adamın fiyatı nedir?
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay