Açık artırmaya gir otonu ucuza getir

Mehmet Canıtatlı

Türkiye’de ikinci el otoların alışverişinde, görüp, araca dokunmak, deneme sürüşü yapıp pazarlık yapmak için masaya oturmak dönemi sona eriyor. Artık online açık artırma yöntemiyle birkaç saat içinde araç sahibi olmak mümkün. Tabii ki işin püf noktalarını bilenler, satış sonrasında da kâr çıkabiliyor.

21 milyonu aşan araç sayısının neredeyse konut sayısına eşit olduğu ülkemizde hemen hemen her aile imkânları çerçevesinde farklı marka ve model otomobil alıp kullanmayı tercih ediyor. Son yıllarda gelişen teknolojiye ayak uyduran otomotiv sektörü ilk kez araç alacak müşterilerine ulaşmak için farklı yöntemler geliştiriyor. Bunlar arasında ikinci el otomobil piyasasına canlılık getirmeye başlayan online açık artırma yöntemi de var. Bu konuda başarılı bir grafik izleyen ve Anadolu Grubu bünyesinde hizmet veren ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız’a merak ettiklerimizi sorduk. Aynı zamanda araç kiralamada farklı uygulamalarıyla öne çıkan Garenta’nın da genel müdürü olan Ayyıldız, online ihale yöntemi ile araç alışverişinin püf noktalarını Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya anlattı.

5 yılda 89 bin araç sattık

Anadolu Grubu güvencesi ile faaliyet gösterdiklerini söyleyen Ayyıldız, teknoloji ve ihtiyaçların değişmesi ile 2013 yılında kurdukları ikinciyeni.com markası ile Türkiye’de online açık artırma yöntemiyle ikinci el otomobil sektöründe hizmet verdiklerini söyledi. ’’2014 yılında başladığımız online ihale yöntemiyle ikinci el otomobil satışı yolculuğumuzda beş yıllık süreçte 55 binden fazla kişi platformumuz üzerindeki araçlara teklif verdi’’ diyen Emre Bey, şu açıklamaları yaptı: 50 binden fazlası 2019 yılında olmak üzere toplamda 362 bin üyeye ulaştık. Sistemimiz üzerinden yaklaşık 89 bin araç satışı gerçekleştirdik ve yaklaşık 5 milyar lira ciroya ulaştık. Bu rakamlar ikinciyeni.com’a olan güvenin önemli bir göstergesi.

Güvenin belgesi

Sistemimizle ilgili önemli bir noktayı daha vurgulamak isteriz, müşterilerimiz, beğendikleri aracı sadece web sitesinde görerek ve sitede yer alan detaylı ekspertiz raporunu inceleyerek satın alıyorlar. Yani aracı satın aldıktan sonra görüyorlar, bu tamamen ikinciyeni.com’a duyulan güvenden kaynaklanıyor. Müşterilerimizin bize olan güveninin ve bunun getirdiği sorumlulukların farkındayız. Bu güveni boşa çıkarmamak için her gün kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İster internet sitemizden isterseniz telefonunuza indirebileceğiniz mobil uygulamamız üzerinden ikinciyeni.com’a giriş yapabiliyorsunuz.

Almak isteyenlerin sayısı yüksek

Araç sahibi olmak için planlar yapanların sayısı günden güne artığını düşünüyorum. Ancak yeni bir araç almak bu zamanda oldukça maliyetli. Bu nedenle tüketici temiz bir aracı güvenilir bir adresten satın almak istiyor. Datalarımızı incelediğimizde yılın ilk 7 ayında 11 bin 636 kişinin araç satmak istediğini, araç almak isteyen kişi sayısının ise bin 123 olduğunu görüyoruz.

En çok tercih edilenler

Lüksün yanı sıra ekonomik araçları tercih edenlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. En çok Renault, Fiat, Peugeout markalarının ekonomi sınıfı B ve C segment otomobilleri satılıyor.

Açık artırmaya katılma şartları

-Araç satın almak isteyen bir vatandaş açık artırmaya nasıl katılabilir?

İkinciyeni.com’dan otomobil satın almak isteyen tüm üyelerimiz açık artırmalara katılıp teklif verebilir. Fakat açık artırmaya katılmaları için öncesinde teminat göstermeleri gerekiyor. Bu teminat üyemizin kredi kartından provizyon bedelinin bloke edilmesi ile gösteriliyor. Provizyon bedeli kredi kartından bloke edildikten sonra, üyemiz dilediği açık artırmaya katılabilir. Açık artırma başlangıç fiyatları ikinciyeni.com tarafından tespit ediliyor. Son fiyat ise gelen tekliflere göre belirlenir. Teklif verme limitleri en düşük 200 lira, en yüksek 2 bin liradır.

Anında satış fırsatı

Açık artırma sistemimize ek olarak 2018 yılında ‘hemen al’ seçeneğini de sitemize ekledik. Yani müşterilerimiz, ‘hemen al’ seçeneğinde bulunan otomobili dilerse anında, satın alabiliyor. Ayrıca, bir yapay zeka sistemi olarak geliştirdiğimiz otomobil değerleme aracımız Carwizz uygulamamızla müşterilerimiz otomobillerinin piyasa değerini birkaç dakika içerisinde öğrenebiliyor.

Ücretsiz üyelik hakkı

İkinciyeni.com’da iş geliştirme aşamalarında müşterilerimizi dinliyoruz. Onlardan gelen yorum ve önerilerle gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Hem bireysel hem de kurumsal müşteriler ikinciyeni.com’a hiçbir ücret ödemeden üye olabiliyor ve diledikleri otomobil için teklif verebiliyor ya da ‘hemen al’ seçeneğinde bulunan otomobilleri anında satın alabiliyor.

Emre Ayyıldız en çok merak edilen soruları da şöyle cevaplandırdı:

-Araçların açık artırması ortalama kaç gün sürüyor?

Açık artırmalarımız ortalama bir gün sürüyor.

-Satışı yapılan araçların minimum ve maksimum değerleri nedir?

Sattığımız en yüksek fiyatlı araç 1 milyon 4 bin 800 lira olup 2016 model Land Rover idi. En düşük fiyatlı otomobilimiz ise 19 bin 100 liraya alıcı bulan 2007 model Renault Clio’ydu.

-Araç satış ihalesine İstanbul dışından katılmak mümkün mü?

Elbette mümkün. İstatistiklerimize göre ihaleye araç alımı ve satımı için katılan kişilerin yüzde 51’i, ihalede teklif verenlerin ise yüzde 56’sı İstanbul dışındandır.

-Alım öncesi ve sonrası sunulan hizmetler neler?

‘Markamızla ilkleri gerçekleştiriyoruz’ diyebilirim. Şöyle ki: Türkiye’de henüz geçtiğimiz aylarda yasalaşan ‘ikinci elde ekspertiz’ zorunluluğunu, faaliyete başladığımız 2014 yılından bu yana uluslararası bağımsız denetleme kuruluşu olan TÜV SÜD ile yapıyoruz.

Araçlarını satmak isteyen kullanıcılarımız Carwizz ismini verdiğimiz ya pay zeka uygulamamızla araçlarının değerini kolayca öğrenebiliyorlar. Şu ana kadar 85 bin kişi Carwizz’i kullandı. Carwizz üzerinden 500 bin otomobilin fiyatlandırılması gerçekleşti.

-Aracını satmak isteyen bir vatandaş açık artırmaya nasıl katılabilir?

Otomobilini ikinciyeni.com üzerinden satmak isteyenler, Carwizz ile direkt aracının değerini hesaplayabiliyor. Ardından otomobilini bizim sistemimizi kullanarak satmaya karar verdiğinde araç TÜV/SÜD ekspertizine giriyor. Daha sonra satış danışmanı arkadaşlarımız ile açık artırmaya çıkacağı fiyatı ve günü belirleyerek otomobili açık artırmaya dahil ediliyor.

-Açık artırmalı satışlara katılmanın avantajları nelerdir?

Açık artırma sistemiyle otomobil alıp-satmak aslında yepyeni ve heyecanlı bir deneyim yaşatıyor. İkinciyeni.com ile hayata geçen sistem hem alıcı hem de satıcı için büyük avantajlar sağlıyor. Ayrıca satıcı veya alıcının birden fazla kişiyle muhatap olma derdine son veriyor. İkinciyeni.com’a özgü olan açık artırma sistemi satış işlemlerini şeffaflaştırırken, hem alıcı hem de satıcılar için fırsat oluşturuyor. Bu arada ikinciyeni.com, kötü deneyim istemeyen, zamanı değerli olan, diğer sektörlerden alıştığı kolaylığı her işinde arayan ve güvenebileceği bir platform arayan kişilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

-Araç satın almak isteyen bir vatandaş açık artırmaya nasıl katılabilir?

İkinciyeni.com’dan otomobil satın almak isteyen tüm üyelerimiz açık artırmalara katılıp teklif verebilir. Fakat açık artırmaya katılmaları için öncesinde teminat göstermeleri gerekiyor. Bu teminat üyemizin kredi kartından provizyon bedelinin bloke edilmesi ile gösteriliyor. Provizyon bedeli kredi kartından bloke edildikten sonra, üyemiz dilediği açık artırmaya katılabilir. Açık artırma başlangıç fiyatları ikinciyeni.com tarafından tespit ediliyor. Son fiyat ise gelen tekliflere göre belirlenir. Teklif verme limitleri en düşük 200 lira, en yüksek 2 bin liradır.

-Açık artırmadan çekilmek mümkün mü?

Belli bir ceza ödemek kaydı ile sistemden otomobilini çıkarabilir. Açık artırmada satışı gerçekleşen aracın satışını yapmaktan vazgeçerse aracın satış bedelinin yüzde 5’i kadar bir cezai yaptırımımız bulunuyor.