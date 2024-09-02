Açık açık yalan söylüyorlar, bunu da gazetecilik kimliğiyle yapıyorlar! Ne diyelim, Allah ıslah etsin

Star yazarı İbrahim Güneş, tarım politikalarını sürekli eleştiren muhalefetin, yaz dönemi boyunca sebze fiyatlarının düşmesi üzerine sessiz kaldığını belirtti. Muhalefetin sürekli eleştiri yapmasına rağmen hükümetin tarım teşvikleriyle düzensiz üretimin önüne geçmeye çalıştığını söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Şimdilerde hiç seslerini çıkarmıyorlar.

Deyim yerindeyse kuma yatmış vaziyetteler.

Oysa kışın sosyal medyada, muhalif medya kanallarında boy gösteriyor.

"Bunlar daha iyi günleriniz, her şey çok daha kötü olacak" diye negatif duygu pompalıyorlardı.

"Göreceksiniz yazın bile domatesi 40-50 liradan yiyeceksiniz" diye kendilerince fetva veriyorlardı.

Öyle olmadı. Hatta domates fiyatı öylesine düştü ki "tarlada alan yok" diye isyan edenlerin videoları sosyal medyaya düştü.

Benzer bir durum bir dönem seçim kaybettiren, patates, soğan gibi ürünlerde de yaşandı.

Neyse konuyu dağıtmayalım.

Özellikle salça ve biber fiyatları dip yapınca tam anlamıyla bir salça, biber közleme ve menemenlik yapma telaşı başladı.

Ben de hafta içinde Niğde'de köyümdeydim.

Anne babanın elini öptük. O kısacık molada kazan kazan salça kaynattık. Şöyle söyleyim. Domatesin kilosunu 7 liradan, Kapya biberin kilosunu da 17 liradan aldık. Üç Liraya da makinadan geçirip salça kaynatma kıvamına getiriyorlar.

Biz de bir yıl yetecek kadar da salça kaynattık.

Kavanozlar üst üste yığıldı. Yani köylü çocuğu olmanın avantajını kış boyu köy yapımı salça ile yaşayacağız.

Şimdi burada önemli bir konunun altını çizmek istiyorum.

Bakalım domatesi biberi öldü fiyatından kapatan salça fabrikaları konserve salçada fiyatı düşürecek mi?

Yoksa "ben kar marjıma bakarım" deyip kışın yine zam peşinde mi koşacak?

"Hep beraber takip edelim" derim ben.

Neyse sözü çok fazla uzatmayacağım.

Düne kadar pazardaki sebze meyve fiyatı cep yakıyor diye hükümeti yerden yere vuran muhalefet şimdilerde "çiftçinin ürettiği para etmiyor" diye hükümeti yerden yere vurmakla meşgul.

Hükümetse tam da bu düzensiz üretimin önüne geçmek için tarım teşvikleriyle ilgili yeni bir uygulama başlatıyor.

Muhalif gazeteciler "can çekişen çiftçiye artık teşvik de verilmeyecek" diye açık açık yalan söylüyor.

Bunu da gazetecilik kimliğiyle yapıyor.

Ne diyelim Allah ıslah etsin."

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