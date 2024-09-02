  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk İHA'sı cumhurbaşkanlarının enkazını bulmuştu! İşte bu İran Türk İHA'sını vurdu

Türkiye'nin dev gelir kaynağı: 92 milyar dolarlık satış!

Yeni radar sistemi tanıtıldı! Verileri İHA’dan savaş uçağına iletiyor

Bankalar promosyonu tam 2 katına çıkardı! Emeklilerin yüzü gülecek

Şeytanın 3 bacağı! ABD - CIA - FETÖ neyin peşinde? Cia’nın Kapadokya paylaşımı yeni bir darbenin şifresi mi?

Selçuk Bayraktar'ı ilk defa böyle göreceksiniz! O anları herkesi şaşırttı

Ankara bu kez turnayı gözünden vurdu! Türkiye'ye milyarlarca metreküp doğalgaz gönderecekler

Cübbeli Ahmet Hoca ile İhsan Şenocak arasında neler oluyor? Serdar Arseven'den bomba yazı geldi

Türkiye'nin ünlü ayçiçek yağı fabrikası satıldı! Stoklarındaki yağ miktarı gündeme oturdu

Petrol fiyatlarında şok hareket! Pompaya ne kadar yansıyacak?
Medya Açık açık yalan söylüyorlar, bunu da gazetecilik kimliğiyle yapıyorlar! Ne diyelim, Allah ıslah etsin
Medya

Açık açık yalan söylüyorlar, bunu da gazetecilik kimliğiyle yapıyorlar! Ne diyelim, Allah ıslah etsin

Yeniakit Publisher
2024-09-02 16:00:00 - 2024-09-02 14:04:18
Açık açık yalan söylüyorlar, bunu da gazetecilik kimliğiyle yapıyorlar! Ne diyelim, Allah ıslah etsin

Star yazarı İbrahim Güneş, tarım politikalarını sürekli eleştiren muhalefetin, yaz dönemi boyunca sebze fiyatlarının düşmesi üzerine sessiz kaldığını belirtti. Muhalefetin sürekli eleştiri yapmasına rağmen hükümetin tarım teşvikleriyle düzensiz üretimin önüne geçmeye çalıştığını söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

Star yazarı İbrahim Güneş, tarım politikalarını sürekli eleştiren muhalefetin, yaz dönemi boyunca sebze fiyatlarının düşmesi üzerine sessiz kaldığını belirtti. Muhalefetin sürekli eleştiri yapmasına rağmen hükümetin tarım teşvikleriyle düzensiz üretimin önüne geçmeye çalıştığını söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Şimdilerde hiç seslerini çıkarmıyorlar.

Deyim yerindeyse kuma yatmış vaziyetteler.

Oysa kışın sosyal medyada, muhalif medya kanallarında boy gösteriyor.

"Bunlar daha iyi günleriniz, her şey çok daha kötü olacak" diye negatif duygu pompalıyorlardı.

"Göreceksiniz yazın bile domatesi 40-50 liradan yiyeceksiniz" diye kendilerince fetva veriyorlardı.

Öyle olmadı. Hatta domates fiyatı öylesine düştü ki "tarlada alan yok" diye isyan edenlerin videoları sosyal medyaya düştü.

Benzer bir durum bir dönem seçim kaybettiren, patates, soğan gibi ürünlerde de yaşandı.

Neyse konuyu dağıtmayalım.

Özellikle salça ve biber fiyatları dip yapınca tam anlamıyla bir salça, biber közleme ve menemenlik yapma telaşı başladı.

Ben de hafta içinde Niğde'de köyümdeydim.

Anne babanın elini öptük. O kısacık molada kazan kazan salça kaynattık. Şöyle söyleyim. Domatesin kilosunu 7 liradan, Kapya biberin kilosunu da 17 liradan aldık. Üç Liraya da makinadan geçirip salça kaynatma kıvamına getiriyorlar.

Biz de bir yıl yetecek kadar da salça kaynattık.

Kavanozlar üst üste yığıldı. Yani köylü çocuğu olmanın avantajını kış boyu köy yapımı salça ile yaşayacağız.

Şimdi burada önemli bir konunun altını çizmek istiyorum.

Bakalım domatesi biberi öldü fiyatından kapatan salça fabrikaları konserve salçada fiyatı düşürecek mi?

Yoksa "ben kar marjıma bakarım" deyip kışın yine zam peşinde mi koşacak?

"Hep beraber takip edelim" derim ben.

Neyse sözü çok fazla uzatmayacağım.

Düne kadar pazardaki sebze meyve fiyatı cep yakıyor diye hükümeti yerden yere vuran muhalefet şimdilerde "çiftçinin ürettiği para etmiyor" diye hükümeti yerden yere vurmakla meşgul.

Hükümetse tam da bu düzensiz üretimin önüne geçmek için tarım teşvikleriyle ilgili yeni bir uygulama başlatıyor.

Muhalif gazeteciler "can çekişen çiftçiye artık teşvik de verilmeyecek" diye açık açık yalan söylüyor.

Bunu da gazetecilik kimliğiyle yapıyor.

Ne diyelim Allah ıslah etsin."

Cübbeli Ahmet Hoca ile İhsan Şenocak arasında neler oluyor? Serdar Arseven'den bomba yazı geldi
Cübbeli Ahmet Hoca ile İhsan Şenocak arasında neler oluyor? Serdar Arseven'den bomba yazı geldi

Medya

Cübbeli Ahmet Hoca ile İhsan Şenocak arasında neler oluyor? Serdar Arseven'den bomba yazı geldi


İslam dünyasının büyük gücü neden kullanılmıyor? Bu, Batı için tam bir kâbus olur
İslam dünyasının büyük gücü neden kullanılmıyor? Bu, Batı için tam bir kâbus olur

Medya

İslam dünyasının büyük gücü neden kullanılmıyor? Bu, Batı için tam bir kâbus olur


CHP'nin yeni skandalı "pes" dedirtti! Erdoğan seçmenine hakaret mi?
CHP'nin yeni skandalı "pes" dedirtti! Erdoğan seçmenine hakaret mi?

Medya

CHP'nin yeni skandalı "pes" dedirtti! Erdoğan seçmenine hakaret mi?


İsrail'in işgal planları devam ediyor! Sıra maalesef oraya geldi
İsrail'in işgal planları devam ediyor! Sıra maalesef oraya geldi

Medya

İsrail'in işgal planları devam ediyor! Sıra maalesef oraya geldi


Erdoğan'dan "tuzak" uyarısı! Provokasyonlara geçit yok
Erdoğan'dan "tuzak" uyarısı! Provokasyonlara geçit yok

Medya

Erdoğan'dan "tuzak" uyarısı! Provokasyonlara geçit yok


{relation id:1882023 slug:'erdoganin-kizil-elma-vizyonu-turkiye-icin-yeni-bir-donem-basliyor'}
{relation id:1882000 slug:'islam-dunyasinin-buyuk-gucu-neden-kullanilmiyor-bu-bati-icin-tam-bir-kabus-olur'}
{relation id:1882007 slug:'israilin-isgal-planlari-devam-ediyor-sira-maalesef-oraya-geldi'}

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23