Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı suikastle öldürebilirler

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ev hapsinde bulunan ABD'li rahib Brunson'ın sukastla öldürülebileceği iddiasında bulundu. Albayrak, "Daha önce de cezaevinden kaçırılmak istenmişti… Brunson'ı özellikle ABD'den çok iyi korumalıyız" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dünyaya demokrasi ihraç eden Amerika, aslında dünyanın en vahşi 'derin devlet' teşkilatıdır. Derin çıkarları için kendi başkanını öldürten, kendi gökdelenlerini yerle bir eden; korumakla görevli olduğu vatandaşlarını öldüren bir devlet anlayışından bahsediyoruz. Amerika için önemli olan tek şey Amerika'nın çıkarlarıdır ve bunun için her yol mubahtır" ifadesine yer verdi.

Trump'ın Brunson konusunda rezil olmayı asla itemeyeceğini iddiaeden Albayrak, "Bunun için her türlü gayri meşru yönteme başvurabilirler" dedi.

Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani, Brunson'ın dirisini götüremeyen Trump ve Pence için ölüsünü götürmek daha kazançlı olabilir ama bu, bizim için; izahı zor bir skandal olur. Ziyaretçileri, yiyip içtikleri çok sıkı denetlenmelidir. Her FETÖ'cünün bir ABD kölesi olduğu unutulmamalı, Brunson'ın etrafındaki görevlilerin geçmişi didik didik araştırılmalı, yeni bir Karlov skandalına izin verilmemelidir. Velhasıl Brunson, herkesten ama özellikle de onun için seferber olan Amerikalıların şerrinden çok iyi korunmalıdır."