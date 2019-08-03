Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti

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Eşcinsel sapkınlık başta olmak üzere şiddet, cinayet, katliam gibi toplumu derinden etkileyen film ve dizilerle gündeme gelen Netflik adlı portalın RTÜK denetimine girmesi, her fırsatta milli ve manevi değerleri aşağılamaktan geri durmayan Nevşin Mengü'yü rahatsız etti.

Sapkınlığa sansür Nevşin'i üzdü

Özellikle Batı'nın ahlaksız kültüründen devşirilen ve aile kurumunun altına dinamit döşeyen eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak amacıyla çocukları öpüştürüp körpe zihinleri rezilliklerine alet eden yapımlara gelen tepkiler üzerine harakete geçen yetkili merciler, Netflix'in RTÜK denetimine alınmasına karar verdi. Sapkın yapımların engellenecek olmasını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajla değerlendiren Nevşin Mengü, "Bir Netflix'te Blutv'de insan gibi sansürsüz, blursuz film izleme keyfimiz vardı. Devlet geldi bütün ceberruttluğuyla onun da üstüne çöktü arkadaş. Her yere illa sekizinci sınıf TRT dizisi şaşılıgını bulaştıracaklar." ifadelerini kullandı. Mesajında, milli ve manevi değerler gözönünde bulundurularak çekilen Diriliş Ertuğrul gibi izleyicileri ekranlara kilitleyen TRT dizileriyle aklınca dalga geçen Mengü, diğer yandan eşcinsel sapkınlık dahil olmak üzere Netflix'in yayınlarını hiçbir engel olmadan sansürsüz izlemek istediğini söyledi.