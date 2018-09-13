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Acıdan dolayı parmaklarının kesilmesini istedi

Adana'da, damar tıkanıklığının neden olduğu, halk arasında 'budama' denilen 'buerger'hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran, çektiği acıya dayanamaz hale geldiğini belirterek, ayak parmaklarının kesilmesini istedi.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:06
Acıdan dolayı parmaklarının kesilmesini istedi

Manifaturacılık yaparken 25 yıl önce buerger hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran, rahatsızlığı nedeniyle çalışamadı. İş yerini kapatan ve geçen süreçte ekonomik sıkıntı çeken Fındıkkıran'ın 2 oğlu da öğrenimlerini bırakıp, evin geçimine katkı amacıyla çalışmaya başladı. Fındıkkıran, hastalığının tedavisini yaptırmaya başladı. Ancak ilaçla yapılan tedavi sonuç vermeyince Fındıkkıranın sağ ayağında baş gösteren hastalık gün geçtikçe yayıldı. Tıkalı damarların etkisiyle ayağında kan dolaşımı düzensizleşen Fındıkkıranın 2009'da ayak parmaklarından ikisi kesildi.

YARALAR SOL AYAĞINA SIÇRADI

Sağ ayağındaki yaralardan kurtulan Fındıkkıran, yürüme zorlukları yaşasa da 8 yıl sonra bu kez sol ayağında buerger yaraları baş gösterdi. Anjiyo olan ancak kılcal damarları açılmayınca hastalığı tedavilere yanıt vermeyen Fındıkkıran, doktorlardan parmaklarının kesilmesini istedi. 

PARMAKLARIMI KESSİNLER

Doktorların parmakların tamamen çürümesi halinde parmakların kesilebileceğini söylediğini aktaran Fındıkkıran, "Ben artık bu ağrılara gerçekten dayanamaz hale geldim. Doktorlara da 'ya kesin ya da tedavisini olmak istiyorum' diye söyledim. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana bir çare bulsunlar. Kan sulandırıcı ilaç içmem söylendi. Herşeyi yaptım ama acılarım bir türlü dinmiyor. Acıdan başımı duvarlara vuruyorum. Uykuyu unutacak hale geldim" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:06
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