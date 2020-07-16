Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi son yıllarda en çok tercih edilen okullar arasında yer alıyor. Acıbadem Üniversitesi başarılı ancak maddi olanakları elvermeyen öğrenciler için de çeşitli burs imkanları sağlıyor. Üniversite tercih dönemi öncesinde hem öğrenciler hem de veliler özel okulların yıllık ücretlerini inceliyor. Peki, Acıbadem Üniversitesi’nin senelik ücreti ne kadar?

Acıbadem Üniversitesi fiyatları 2020 | Acıbadem Üniversitesi yüzde kaç burs veriyor?

Başarılı öğrencilere burs imkanı sağlayan Acıbadem Üniversitesi’nde yıllık ücretler bölümlere göre farklılık gösteriyor.

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