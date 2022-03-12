  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:11:00 -
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı  Resmî  Gazete’de  ile  03  Ekim  2019  tarih  ve  30907  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  ve  bazı  maddelerinde  değişiklik  yapılan  “Öğretim  Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik”in  ilgili  maddeleri  uyarınca  unvanı  ve  nitelikleri  belirtilen  kadroya  Öğretim  Görevlisi  alınacak.  (Adayların  Devlet  Hizmeti  Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay