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Ekonomi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 15:37:00 -
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.ve 33. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85,diğer bölümlerde 75 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
1. Özgeçmiş
2. Dilekçe
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)
7. Yabancı Dil Belgesi
8. Doktora Belgesi
9. ALES Belgesi
10. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

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