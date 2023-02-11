Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacak.



(Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)



Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

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