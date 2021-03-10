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Yerel Acı olay! Salıncağın ipi boynuna dolanan kız çocuğu hayatını kaybetti
Yerel

Acı olay! Salıncağın ipi boynuna dolanan kız çocuğu hayatını kaybetti

Salıncakta oyun oynayan küçük kız çocuğu, ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 00:14:00 -
Acı olay! Salıncağın ipi boynuna dolanan kız çocuğu hayatını kaybetti

Antalya'da salıncakta oynadığı sırada boynuna ip dolanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağıoba Mahallesi'nde ailesi serada çalışan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Melek El Ubeyd, bahçede kurulu salıncakta sallanırken bir anda ip boynuna dolandı. Durumu fark eden aile kendi imkanlarıyla küçük kızı Serik Devlet Hastanesine getirdi.

Küçük kız burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Küçük Melek'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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