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Dünya Acı olay: Oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Acı olay: Oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da bir hastanede Kovid-19 hastası 7 kişinin oksijen tüpü yetersizliğinden hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 16:09:00 -
Acı olay: Oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 7 kişinin oksijen tüpü yetersizliğinden yaşamını yitirdiği bildirildi.

Peşaver Tıp Kolejine bağlı Hayber Eğitim Hastanesi Sözcüsü Ferhad Han, yaptığı açıklamada, hastaneye oksijen tedarik eden aracının yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Ravalpindi şehrinden gerekli malzemeyi temin ettiğini fakat söz konusu tüplerin hastaneye zamanında ulaştırılamadığını belirtti.

Durumları ağır olan 7 Kovid-19 hastasının zamanında oksijen verilemediği için öldüğü açıklandı.

Eyaletin Sağlık ve Maliye Bakanı Timur Cagra, Twitter’dan yaptığı açıklamada, konuyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini duyurdu.

Pakistan’da Kovid-19 vakaları 416 bini aşarken, salgında 8 bin 350’nin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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