Acı olay: İlk iş gününde hayatını kaybetti!

Bayındır ilçesinin kırsal Zeytinova Mahallesi'ndeki bir hazır beton firmasının şantiyesinde meydana gelen olayda; şantiyede işçi olarak çalışan Rıdvan Can, temizlik yapmak için beton makinesinin içine girdi. İddiaya göre, bu sırada beton makinesi aniden çalışması üzerine, Can içeride sıkışarak yaşamını yitirdi.

Bugün şantiyedeki ilk iş günü olduğu öğrenilen Can'ın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Can'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.