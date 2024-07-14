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Yaşam Acı olay! 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı
Yaşam

Acı olay! 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Yeniakit Publisher
2024-07-14 22:33:00 -
Acı olay! 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu ailesinin düğünde bulunduğu sırada, kendini asarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak'ta ikamet eden B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı. Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.

14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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