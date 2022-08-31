Acı kırmızı biberin sağlığa 17 faydası
Kırmızı biber pek çok toplumda, özellikle de Uzak Doğu ve Doğa Asya toplumlarında yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Pek çok kullanıma sahip güçlü bir bileşik kaynağı olan kırmızı biber, kan dolaşımını hızlandırma ve vücuttaki asidi nötralize etme etkileriyle biliniyor. Bundan dolayı pek çok detoks planında kırmızı bibere yer veriliyor. Kırmızı biber hazımsızlık, titreme, gut, ateş, şişkimlik, boğaz ağrısı, hemoroid, menaroji (aşırı adet kanaması), mide bulantısı, tonsilit (bademcik iltihaplanması) ve difteri gibi çeşitli rahatsızlıklarda kullanılmıştır. Kırmızı biberin sağlığa faydaları listemizde daha ayrıntılı bilgiler okuyacaksınız.
Kırmızı Biberin Sağlığa Faydaları
1. Tahrişi Önleyici Özelliklere Sahiptir
Vücudun herhangi bir yerinde beslenme, hastalık veya çevresel kirleticiler nedeniyle tahriş yaşanabilir. Kırmızı biber tahriş olan bölgedeki ateşi düşürebilir ve mide ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük ve ishali hafifletebilir.
2. Sinüsleri Temizler
Kırmızı biber, mevsimsel hastalık veya alerji nedeniyle biriken mukusun parçalanmasını ve hareket etmesini sağlayarak tıkanmış sinüslerin temizlenmesine yardımcı olur.
3. Mantar Oluşumunu Engeller
Zararlı organizmalara karşı savunma söz konusu olduğunda, kırmızı biber harika bir ev çözümüdür. Laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda yapılan testler, kırmızı biberde bulunan bir bileşik olan CAY-1’in, 16 farklı mantarın gelişimini etkili bir şekilde baskıladığını ve hayvan hücrelerine zarar vermediğini göstermiştir.
4. Baş Ağrısını Hafifletir
Kırmızı biberin baş ağrısını hafifletme yeteneğinin, vücudun farklı bir bölgesinde bir ağrı tepkisi oluşturması ve böylece beynin dikkatini bu yeni bölgeye yönlendirmesi ile ilgili olabileceği düşünülüyor.
5. Sindirime Yardımcı Olur
Kırmızı biber etkili bir şekilde sindirime yardımcı olur. Sindirim sistemini uyarır, enzim üretiminin akışını ve mide sularını arttırır. Bu da, vücudun yiyecekleri (ve toksinleri) metabolize etme kabiliyetine yardımcı olur. Kırmızı biber bağırsak gazını giderme konusunda da faydalıdır.
6. Kızarıklığı Giderici Özelliklere Sahiptir
Birçok sağlık rahatsızlığı vücutta şişlik ve kızarıklıkla sonuçlanır. Kırmızı biberin sistemik hücresel sıkıntıyı hafifletme kabiliyeti, onu harika bir bitki yapar.
7. Tükürük Üretimine Yardımcı Olur
Kırmızı biber, sindirimin önemli bir bileşeni olan ve optimum ağız sağlığını koruyan tükürük üretimini uyarır.
8. Kalp-Damar Sağlığını Geliştirir
Kırmızı biber damar sertliğini azaltmaya yardımcı olur, fibrinolitik (pıhtı eritici) aktiviteyi teşvik eder ve kalp krizi veya felç riskini arttıran kan pıhtılarının oluşumuna neden olan faktörleri önler.
9. Vücudu Temizlemeye Yardımcı Olur
Kırmızı biber kan dolaşımı uyarıcısı olarak bilinmektedir. Lenfatik ve sindirim ritimlerimizi yükseltir. Vücudun ısıtılmasıyla, temizlik süreci kolaylaştırılır. Ayrıca bir diğer önemli detoks süreci olan terlemeyi tetikler.
Limon suyu ve ile birleştirilen kırmızı biber çayı, tüm vücut detoksu için mükemmel bir sabah içeceğidir.
10. Eklem Rahatsızlığını Azaltır
Kapsaisin olarak adlandırılan bir madde açısından son derece zengin bir kaynak olan kırmızı biber, derideki kimyasal ajanları eklemin içine gönderir ve eklem rahatsızlığı için rahatlama sağlar. Bu nedenle eklem sertliği, eklem ağrısı sorunu olan birçok insan, kırmızı biber içeren kremler ve losyonlar kullanır.
11. Gıdaları Korumaya Yardımcı Olur
Kırmızı biber mükemmel bir koruyucudur ve bakterilerin gıdaları kirletmesini önlemek için geleneksel olarak kullanılmıştır.
12. Uzun Ömrü Teşvik Eder
Neredeyse yarım milyon insandan toplanan verileri kullanan bir araştırmada, baharatlı yiyecekler yiyenlerin, yemeyenlerden %14 daha uzun yaşama şansına sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmalar ayrıca Şili biberi tüketiminin solunum hastalığı, kalp sorunları ve kanserden kaynaklanan ölüm oranını azalttığını tespit etmiştir.
13. Sağlıklı Kiloyu Korumaya Yardımcı Olur
Quebec’te bulunan Laval Üniversitesi’ndeki bilim adamları, kahvaltıda kırmızı biber tüketmenin iştahı azalttığını ve gün boyunca daha az kalori alımına neden olduğunu tespit etti. Ayrıca, kırmızı biber büyük bir metabolik güçlendiricidir ve vücuttaki aşırı yağı yakmada yardımcı olur.
14. Kalp Sağlığını Destekler
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, kapsaisin’in ciddi kalp aritmilerini azalttığını ve kardiyak kan akışını iyileştirdiği tespit edilmiştir.
15. Diş Ağrısını Hafifletir
Kırmızı biber doğrudan ağrıyan dişe uygulandığında, diş ağrısına bağlı rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.
16. Topikal Çözüm
Kırmızı biber lapası yılan ısırığı, romatizma, yara ve lumbago ya da bel rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılmıştır. Ancak etkisini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
17. Yemeğin Lezzetine Lezzet Katar!
Bu söylem tamamen öznel ve hassas damaklara sahip olanlar aynı fikirde olmasa da, birçok kişi kırmızı biberin birçok yemeğin lezzetini arttırdığı konusunda hem fikirdir.