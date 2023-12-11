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Kadın - Aile Acı kavun: faydaları neler, nelere iyi gelir? Hastalıklara karşı bakın neler yapıyormuş: 2 küçük alana şifa hemen hediye
Kadın - Aile

Acı kavun: faydaları neler, nelere iyi gelir? Hastalıklara karşı bakın neler yapıyormuş: 2 küçük alana şifa hemen hediye

Yeniakit Publisher
2023-12-11 13:39:00 - 2023-12-11 14:18:18
Acı kavun: faydaları neler, nelere iyi gelir? Hastalıklara karşı bakın neler yapıyormuş: 2 küçük alana şifa hemen hediye

Sağlığa çok faydalı olduğu kadar zehirlide olan acı kavun dikkatli kullanılması gerekir. Bu yüzden sadece yağının kullanılmasını tercih ediyorum. Aslında dikkatli kullanıldığı zaman çok faydalı ve birçok hastalığa iyi gelmektedir. Güney Avrupa da ve Türkiye de yaygın olarak kullanılır. İlaç sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle tek başına kullanılmaması gerekir. Bir şey ile seyir edilmesi gerekir. 2 gramdan fazla suyu alınması zehirleyebilir. Bu yüzden balla karıştırıp tüketin. Faydaları ise şöyledir…

Acı Kavunun Faydaları

sadece 2 adet resmen şifa dağıtıyor! Kendi küçük ama faydaları büyük.....

-Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını sağlar.
-Kan ve safrayı inceltir.
-Baş ağrısını ve migren ağrılarını geçirir.
-Romatizma ve gut hastalıklarına iyi gelir.
-Kadınsal hastalıklara çok iyi gelir.
-Kaşıntının geçmesini sağlar.
-Felçli olan hastalarda da uygulanabilir.
-Karaciğer hastalıklarına da iyi gelir.
-Ayrıca böbrek ve mesane problemlerine de iyi gelir.
-Özellikle siroz hastalığına da faydalıdır.
-Panzehir olarak da kullanılmaktadır. Akrep ve yılan sokmasına iyi gelir.
-Kanın pıhtılaşmasını sağlar.
-Kulak ağrısına ve çınlamasına iyi gelir. Yağdan 1-2 damla damlatın.
-Fil hastalığına da iyi gelir.
-Ruh hastalıklarına ve sara nöbetlerine iyi gelir.
-Diş ağrısına iyi gelir. Ayrıca diş etlerini kuvvetlendirir.
-Böbrek ve idrar yollarına iyi gelir.
-Ayrıca kulunç ağrılarına iyi gelir.
-Özellikle eklem ağrılarına iyi gelir.
-Betin damarlarının tıkanıklığını açar.
-Ciltteki sarılığı giderir.
-Kireçlenmeye iyi gelir.
-Çok iyi balgam söktürücüdür.
-Akciğeri temizler.
-Kulakların temizliğinde kullanılır. Yağından 1-2 damla damlatın.
-Şişmiş olan bademciğin inmesini sağlar.
-Özellikle rahim temizliğinde çok iyidir. Ayrıca çok iyi de adet söktürücüdür.
-Ödemi giderir.
-İdrarı ve adet kanamasını çoğaltır.
-Saç sağlığına iyi gelir.

Acı Kavun Yağının Yapımı

Olgun olmasına dikkat edin. Olgun olan acı kavunu çekirdeklerinden ayırın ve 3e bölün. 1 inci parçayı bir tencerenin içerisine koyun ve üzerini tamamen kapatacak kadar hakiki zeytinyağı ilave edin. Kısık ateşte buharlaşma bitene kadar kaynatın. Daha sonra yağı süzün ve geri aynı tencereye koyun. İçerisine 2 inci kavunu koyun. Yine aynı şekilde kaynatın ve süzün. 3 üncü parçayı da yine aynı şekilde kaynatın. Süzün ve bir cam kavanozun içerisine koyun. Ağzını kapatın ve gerektiğinde kullanın.

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