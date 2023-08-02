Acı içerisinde kalmıştı! Emre Mor'un son durumu belli oldu

Fenerbahçe, Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zimbru’yu adeta parçaladı. İlk maçta 5-0, ikinci karşılaşmada ise 4-0'lık galibiyetlerle rakibini eleyen Kanarya bir üst tura yükseldi. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon çok şey beklenen isimlerin başında gelen başarılı oyuncu, Zimbru'yla oynanan ilk maçta sakatlanmıştı. Emre Mor'un durumu belli oldu.

ACI İÇERİSİNDE YERDE KALMIŞTI

Fakat iki maçta da Sarı-Lacivertliler birer oyuncusunu kaybetti! İlk sınavda İsmail Kartal'ın 62. dakikada oyuna sürdüğü Emre Mor, 73. dakikada kenara geldi. Ryan Kent'in yerine oyuna dahil olan Emre, Ibrahima Therna Soumah'ın müdahalesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sağlık ekibi, tedavi için hemen oyun alanına girerken Emre Mor oyuna devam edemedi. Bir hayli üzgün olduğu gözlenen 26 yaşındaki oyuncu, yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.

CRESPO DA SAKATLANDI

Dün akşam da Miguel Crespo maça 11'de başladı ancak sakatlığı sonrasında 33'te yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. Crespo'nun durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Emre Mor için ise karar verildi.

EMRE MOR'UN DURUMU BELLİ OLDU

Hemen tedavisine başlanan ve dün deplasmanda oynanan rövanş karşılaşmasının kadrosunda da bu sebepten yer almayan Emre, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sağlık ekibinin daha çabuk takıma katılması için çaba sarf ettiği yıldız futbolcuya teknik direktör İsmail Kartal’ın da moral verdiği belirtildi.

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