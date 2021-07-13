Acı haberin ardından Bakan Soylu'dan duygu dolu sözler: Milletine aşık bir insandı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. 3 el ateş edilen Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etti. Aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memur Çulcu hakkında tutanak düzenledi.

Yemekhanede ateş açmış

Yaşananların ardından polis memuru Nasuh Çulcu, öğle yemeği sırasında beylik tabancısını çıkartarak yemekhanede bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e 3 el ateş açtı. Omuz ve başına isabet eden kurşunlarla yaralanan Cevher, hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren polis memurunun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bakan Soylu: Milletine aşık bir insandı

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarifi olmayan acılar vardır. Hasan Müdürümüz, iyi bir baba görevine sadık bir Polis memleketine milletine aşık bir insandı. Uğradığı menfur saldırı sonucu Şehit düşen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çelik: Çok üzgünüz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok üzgünüz... Görevi başında uğradığı menfur saldırı neticesinde şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.