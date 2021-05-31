Acı haber! Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan jandarma karakol komutanlığında görevli bir asker kalp krizi geçirerek şehit oldu.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kalp krizi geçiren asker şehit oldu.
Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksekova Esendere Jandarma Karakol Komutanlığında görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Mılık’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun” denildi.