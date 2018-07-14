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Acı haber geldi! Beyza yaşamını yitirdi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç voleybol oyuncusu Beyza Adalı 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:05
Acı haber geldi! Beyza yaşamını yitirdi

Kaza, 6 Temmuz Cuma günü Saray’ın Pazarcık Mahallesi Kambursöğüt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıkan 17 yaşındaki Beyza Adalı’ya Adem Ö. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Adalı ilk olarak Saray Devlet Hastanesine ardından Çerkezköy’de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 17 yaşındaki Beyza Adalı 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Adalı’nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:05
  1. Beyza Adalı
  2. Tekirdağ
  3. Ölüm

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