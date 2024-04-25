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Yaşam Acı haber: 1 polis şehit oldu! Kahreden detay ortaya çıktı
Yaşam

Acı haber: 1 polis şehit oldu! Kahreden detay ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-25 22:47:00 - 2024-04-25 22:49:57

Ümraniye'de görevi başındayken motosikletle kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti. Polis memurunun 4 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Olay, Ümraniye İlçesi, Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce göreve başlayan polis memuru E.B., bugün akşam saatlerinde görevi esnasında motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza da polis memuru kafasından ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

 

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan polis memurunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Görevi esnasında şehit olan polis memuru E.B.'nin cesedi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, mesai arkadaşlarının şehit olduğunu duyan polis memurları hastaneye geldi.

Olayın yaşandığı sırada orada olan Metin Ata, "Ben burada oturuyorken patlama gibi bir ses geldi. Toz toprak kalktı. Baktım polis memuru yerde yatıyordu. Olay yerinde vefat etti. Sağlık ekipleri götürdü" dedi.
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