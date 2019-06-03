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Acı çehre otu nedir? Ne işe yarar? | Faydaları saymakla bitmiyor

Zayıflamak isteyenlerin son zamanlarda sıklıkla tükettiği acı çehre otunun faydaları da oldukça fazla..

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
Acı çehre otu nedir? Ne işe yarar? | Faydaları saymakla bitmiyor

Acı çehre, aktarlardan bulabileceğiniz, acımsı ve kuru bir bitkidir. Şimdilik popülerliğini zayıflama çayı üzerinden sürdürse de, ilerleyen zamanlarda diğer faydaları da konuşulacak.

Acı çehre otunun faydaları

  • Tatlı ihtiyacınızı giderir.
  • İştah kapatıcı özelliğe sahiptir.
  • Prostat hastalığına iyi gelir.
  • Düzenli tüketimi sayesinde yağ yakımını destekler.
  • Vücuttaki su ve şişkinliği atar.
  • Sindirim sistemini düzenler. Kabızlık  ve ishali giderir.

acı çehre otunun faydaları ve kilo verme

Tabiki her besin gibi düzenli ve yeterli tüketilmesi gerekir. Fazla tüketildiği takdirde yan etkileri ortaya çıkabilir.  Acı oluşu yüzünden çiğ olarak fazla tüketilmiyor.  

1 su bardağı kaynar suyun içerisine 5 tane acı çehre otu atarak demleyin ve 10 dakika sonra tüketin. 

Eğer çiğ olarak tüketmek isterseniz günde 2 adet çiğnemeniz yeterli olacaktır.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
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