Acı çehre otu nedir? Ne işe yarar? | Faydaları saymakla bitmiyor
Zayıflamak isteyenlerin son zamanlarda sıklıkla tükettiği acı çehre otunun faydaları da oldukça fazla..03 Haziran 2019 Pazartesi 15:02
Acı çehre, aktarlardan bulabileceğiniz, acımsı ve kuru bir bitkidir. Şimdilik popülerliğini zayıflama çayı üzerinden sürdürse de, ilerleyen zamanlarda diğer faydaları da konuşulacak.
Acı çehre otunun faydaları
- Tatlı ihtiyacınızı giderir.
- İştah kapatıcı özelliğe sahiptir.
- Prostat hastalığına iyi gelir.
- Düzenli tüketimi sayesinde yağ yakımını destekler.
- Vücuttaki su ve şişkinliği atar.
- Sindirim sistemini düzenler. Kabızlık ve ishali giderir.
Tabiki her besin gibi düzenli ve yeterli tüketilmesi gerekir. Fazla tüketildiği takdirde yan etkileri ortaya çıkabilir. Acı oluşu yüzünden çiğ olarak fazla tüketilmiyor.
1 su bardağı kaynar suyun içerisine 5 tane acı çehre otu atarak demleyin ve 10 dakika sonra tüketin.
Eğer çiğ olarak tüketmek isterseniz günde 2 adet çiğnemeniz yeterli olacaktır.
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