Acı bilanço ağırlaşıyor! 9'u çocuk 21 sivil şehit oldu

İsrailli alçakların ümmet adına Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli Müslümanlara yönelik kahpe saldırıları devam ediyor. Çocuk, kadın ayırt etmeden sivilleri hedef alan katiller, 9'u çocuk 21 Filistinliyi şehit etti.

331 yaralı var!

Filistin Kızılayı Doğu Kudüs'teki acı bilançonun son durumunu aktardı. Yapılan açıklamaya göre, 331 Filistinli mazlum, katil İsrail'in saldırında yaralandı. İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları ise aralıksız olarak devam etti.

Kara operasyonuna onay vermemişler!

Gazze Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında 9'u çocuk 21 Müslümanın şehit olduğu ifade edildi. Öte yandan, İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği de öğrenildi. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.