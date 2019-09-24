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Acı biber yüz güldürecek

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin açılışında hasadı yapılan İslahiye biberi, 25 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.

24 Eylül 2019 Salı 12:46
Acı biber yüz güldürecek

 Nevzat Orbay 

Gaziantep’te bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’nin açılışında hasadı yapılan İslahiye biberi, 25 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 300 bin dekar alanda üretilen kırmızı biberin kurutulup, toz biber ve biber salçası olarak işlenmesi ile oluşan sektörde halihazırda 8 bin kişi ekonomik kazanç elde ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ıslah çalışmaları sonucu İslahiye biberinde verim artışı elde ettiklerini belirtti. İslahiye biberinin tarladan sofraya kadarki aşamalarında emek istediğini belirten Şahin, “İslahiye biberinden 20-25 bin kişinin ekmek yemesini hedefliyoruz” dedi.

“Alınteri olmadan olmaz”

Baklavaya atıfta bulunarak ‘tatlı’da olduğu kadar ‘acı’da da iddialı olduklarını ifade eden Başkan Şahin, “Burası bereketli hilalin ortası. Bu gördüğünüz tarlalarda büyük bir emek, büyük bir alınteri var. Alınteri olmadan olmaz. Toprak tevazusuyla, cömertliğiyle insanımıza büyük bir bereket sunuyor. Suyumuz toprağımız sert olsa da insanımız mert, tarlamız soframız cömert bizim; Bu biber kendiliğinden bu lezzete bürünmüyor” diye konuştu.

Biber tartışmasına noktayı koydu

Gastronomi festivalinin açılışının ardından Kahramanmaraş bölgesinden gelen itirazlarla birlikte ‘biber kimin’ tartışması yaşandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Ankara’da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde yer alan Kahramanaş ve Şanlıurfa stantlarını ziyaret ederek tartışmalara son noktayı koydu. Kahramanmaraş standında yetkililer tarafından yöresel ürünler hakkında bilgi verilen Fatma Şahin, stant yetkililerini de Maraş biberine coğrafi işaret alınması nedeniyle de tebrik etti. Şahin, “Bir lokantaya restorana girdiğimiz zaman biberin rengine bakarız. Çünkü rengi kalitesi hakkında bilgi verir. Önemli olan biberin kalitesi ve bu kalitenin dünyaya duyurulmasıdır. Bacınız olarak, Maraş biberi için de emrinizdeyiz. Hepimiz bu toprakların insanıyız” ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin daha sonra ise Şanlıurfa standını gezdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:46
  1. Şanlıurfa
  2. Kahramanmaraş
  3. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali
  4. İslahiye biberi
  5. kırmızı biber
  6. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
  7. Baklava
  8. Gastronomi festivali
  9. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin
  10. Ankara Ticaret Odası (ATO)
  11. 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
  12. Fatma Şahin

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