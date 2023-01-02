Açgözlü işverenlerden büyük kepazelik! Şimdi de bu rezalete imza attılar
Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, “Bazen sosyal medyada mavrası döndürülen türde bir "çalışan" sorunu yok bu ülkenin...Hayır! Çalıştıran sorunu var.” değerlendirmesini yaptı.
Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, “Bazen sosyal medyada mavrası döndürülen türde bir "çalışan" sorunu yok bu ülkenin...Hayır! Çalıştıran sorunu var.” değerlendirmesini yaptı.
Babaoğlu yazısında, “Yeni bir çağ geliyor. Böyle devam edemeyiz. Açgözlü işverenlerin yol açtığı sıkıntıları akılcı maliye tasarımlarıyla çözmek zorundayız.” düşüncesini dile getirdi.
Babaoğlu şunları kaydetti:
“Yılın son günlerinde... Şirketlerinde mobbing altında 12 saat mesai yapan ve gıkları çıktığında kapıyı göstermekle tehdit ettikleri çalışanlarına zamlar nedeniyle zor durumda kalacaklarını, bu çerçevede destek ödemelerinden vazgeçtiklerini açıklamışlar. Yılbaşı alışveriş kartlarını (mali yük nedeniyle) bu seferlik iptal ettiklerini de belirtip kapıda bekleyen milyarlarca liralık otomobillerine binip gitmişler."