Acer yeni Chromebook modelini CES’te tanıttı

Acer, ilk Chromebook modelini ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektriği Fuarı’nda (CES 2019) görücüye çıkardı. Radeon grafikli, çok yönlü AMD A-serisi işlemcilere sahip Chromebook 315, 15,6 inç IPS ekranı ve 10 saatlik pil ömrüyle dikkat çekiyor. Uzun pil ömrü sayesinde tüm gün iş ile ödev için kullanılabilen cihaz, ses kalitesi ve geniş ekranıyla iddialı.