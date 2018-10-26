Acentelere yaptırım disiplin getirecek!

Buğra Kardan

Hac ve Umre Kurulu’nda Hazine ve Maliye, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ticaret, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarından birer Bakan Yardımcısı’nın yer almasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda kurulun, kutsal topraklara götüreceği vatandaşlarla yaptığı sözleşme hükümlerine uymayan; taahhüt ettikleri hizmetleri vermeyen acentelere fiilin ağırlığına göre teminatlarından mahsup edilmek ve toplam teminatlarının yüzde 10’undan az olmamak kaydıyla mali yaptırımlara hükmedeceği de belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı düzenleme hac ve umre organizasyonu yapan şirketleri mutlu etti.

Cezalar caydırıcı olacak

Ekrem Turizm Yöneticisi Şaban Bilgiç, sözleşmeleri ihlal eden, vaatlerini yerine getirmeyen firmalara para cezalarının uygulanmasının caydırıcı olacağını belirterek, “Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek, kayıt dışına darbe vurulacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı kararının suistimalleri önlemesi temennisinde bulunan Bilgiç, şöyle konuştu: “Ancak düzenlemenin yürütmesinin hangi kurumda olacağı muamma. Uygulama etabında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mı yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mı etkin olacağı konusu açıklığa kavuşturulmalı. Tabii usulsüzlük yapan, sözlerini tutmayan acentelerin faaliyetlerini durdurma ve men cezaları da gecikmemeli. Unutmayalım ki gecikmiş adalet, adalet değildir.”

Yakınmalar azalacak

İkram Turizm Hac ve Umre Operasyon Direktörü Mustafa Sadık Dursun da denetimlerin artması, istismarcı acentelerin oyun alanının daraltılması gerektiğini söyledi. Yeni düzenleme ile yaptırımların ağırlaştığını dile getiren Dursun, “Bu olumlu adım ile yakınmalar azalacak, acentelerin itibarı zedelenmeyecektir” öngörüsünü paylaştı.

Cumhurbaşkanı kararına göre Hac mevsiminde Suudi Arabistan’dan da çeşitli alanlarda çalıştırılmak üzere vasıflı-vasıfsız işçiler tedarik edilecek. Kararın 8. maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendinde yer alan “Başkanlığın yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetleri” ifadesi, “Başkanlığın yurt içindeki ve yurt dışındaki dini, ilmi ve hayri faaliyetleri” şeklinde değiştirildi.