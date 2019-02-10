Acenteler, kayıt dışını önleyecek kanunu bekliyor Seyahat acenteleri, kayıt dışı faaliyetlere ilişkin cezaların caydırıcı hale geleceği 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nun değişeceği günü bekliyor.

Bursa’da bir araya gelen seyahat acenteleri, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu’nun bir an önce değişmesini istedi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 49 maddelik yasa taslağının Meclis’ten geçmesiyle seyahat acentesi belge fiyatlarının değerleneceğini; kayıt dışı faaliyetlere ilişkin cezaların caydırıcı hale geleceğini vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa’nın tarihi, doğasıyla dikkat çektiğine işaret ederek, “Şehrimizin gastronomisi Hatay ve Gaziantep kadar iddialı. Önümüzdeki günlerde bu konuda yaptığımız açılımı göreceksiniz” dedi.

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