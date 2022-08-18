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Gündem Acemi sürücü dehşet saçtı
Gündem

Acemi sürücü dehşet saçtı

Esenyurt'ta acemi sürücü frene basmayınca korku dolu anlar yaşandı. Kazada evinin önünde ailesi ile sohbet eden bir kadın, demir korkuluklarla araç arasında sıkışırken, bir bacağının koptuğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 11:32:00 -
Acemi sürücü dehşet saçtı

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir aile, apartmanlarının önünde sohbet ederken, karşı apartmana gelen bir kadın aracına bindi. Acemi şoför direksiyona geçti fakat panikleyerek frene basmayınca korku dolu anlar yaşandı.

Ailesi ile sohbet eden kadın, acemi şoförün kullandığı araç ile demir korkulukların arasına sıkıştı. Ailesi ve mahalleli sıkışan kadını aracı geri çekerek kurtarırken, çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Kadının yerde kanlar içerisinde yattığını gören ailesi çığlıklar atarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Bacağının koptuğu öğrenilen yaralı hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. 

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