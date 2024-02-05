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Dünya Acemi İsrail ordusu, 540 askerini dost ateşiyle yaraladı
Dünya

Acemi İsrail ordusu, 540 askerini dost ateşiyle yaraladı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 14:43:00 -
Acemi İsrail ordusu, 540 askerini dost ateşiyle yaraladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlattığı 27 Ekim'den bu yana 540 İsrail askerinin "dost ateşiyle" yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlattığı 27 Ekim'den bu yana 540 İsrail askerinin "dost ateşiyle" yaralandığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan "Kanal 12" televizyonu, İsrail ordusunun verilerine dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara saldırılarının başladığı günden bu yana yaralanan askerlere ilişkin bilgi verdi.

Buna göre İsrail güçlerinin Gazze'ye kara saldırısı başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana 540 İsrail askeri "dost ateşiyle" yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1300'ü Gazze'deki kara çatışmalarında olmak üzere 2 bin 820 askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.
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