Acele edilmeli mi, beklenmeli mi? Gram ve çeyrek de ateş hattında!

Geçen hafta yurt içinde Bist100 Endeksinde, İsrail-Filistin çatışmalarının seyri önemli etken oldu. Haftanın genelinde yaşanan jeopolitik gerginliklerin ön planda kalmaya devam etmesi beklenirken, bugün ABD’de New York Fed Sanayi İmalat Endeksi ve özellikle Fed yetkililerinin yapması beklenen açıklamalarında olacak gözler. Yurtiçine bakıldığında da TÜİK tarafından Konut Satışlarına ilişkin verilerin yanı sıra tarım-ÜFE ve ücretli çalışan istatistikleri izlenecek.

Fiyatlamalar nasıl?

Ons altın jeopolitik riskler altında güvenli liman olma özelliği ile artan talep karşısında ön planda yer allıyor. İsrail–Filistin çatışmalarının ardından yüzde 5 prim kazanarak 1932 dolar seviyesinde işlemleri kapattı. Geçen haftanın son işlem gününde test ettiği 1932 dolar seviyesi ise 20 Eylül’den sonra test edilen en yüksek seviye oldu. Yeni haftaya ons altında 1926 dolar seviyesinde fiyatlama ile başladı.

Kurdaki gelişmeler

Kur, dolar endeksi karşısında 27,80TL’nin üzerinde. ABD’de geçen Cuma ithalat fiyat endeksi eylülde yüzde 0,1 ile beklentilerin altında, ihracat fiyat endeksi ise %0,7 ile beklenenden fazla arttı. Bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi açıklanacak. ABD’de ise New York FED Sanayi Endeksi rakamları takip edilecek. Dolar endeksi 107 puan seviyelerinden 105 puan seviyelerine varan geri çekilmelerin ardından tekrar yükselerek 106,5 puan seviyesine yerleşti.

Ons altındaki beklenti

İçerisinde bulunduğunuz gerilimli sürecin ardından altına ve dolara olan talep artışı sürüyor. Ons altın 1900 dolar seviyesi üzerinde kalıcı fiyatlamasına devam ederken ABD’den geçen hafta gelen karışık veriler Fed’in işini zorlaştırıyor. Teknik olarak gün içinde 1915 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1910 ve 1905 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkmakta.

Gram altında hangi seviyeler öne çıktı?

Bir önceki hafta içerisinde Amerika'da çekirdek enflasyon beklentilere paralel açıklanırken manşet enflasyonun beklentilerin üzerinde kalması tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken ons altın bu baskıdan çok fazla etkilenmedi. Ons altın kendini 1900 doların üstüne taşıyınca yurtiçinde de gram altın fiyatları 19 Temmuz’dan bu yana en yüksek fiyatlamasını görerek 1729TL seviyesini test etti.

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Küçük yatırımcıya altın tavsiyesi

Peki özellikle küçük yatırımcının merakla beklediği "Gram altının seyri ne olur?" sorusuna ise piyasa uzmanları şu değerlendirmede bulunuyor: "Gram altında direnç noktası olarak 1720 lira seviyesi izlenebilir. 1725-1730 bandı da ağırlık noktası. Geri çekilme adımlarında da 1710 lira noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1705 ve 1700 diğer destek bölgeleri olarak ön planda. Keza Şu saatlerde gram altın 1.717 lira bandında seyretmekte."

Gram ve çeyrek bazlı düşünceler

Uzmanlar alım satım konusunda da yine özellikle çatışmaların bitmediği Ortadoğu'da belli bir barış sürece açılmadan altın satımı konusunda daha dikkatli olunmasını, gerilim arttıkça, bölgede tansiyon yükseldikçe altın fiyatlarının da güvenli liman olarak buna yükseliş yönlü tepkide bulunabileceğini hatırlatıyorlar. 1700 bandı alım 1800'lerin ise satım için vatandaşın kafasında miktar algısı olduğunu hatırlatan uzmanlar kısa vadede büyük işlemin de pek mantıklı olmayacağı kanaatinde.

Çeyrek altına bakıldığında 2.817 bandında hareket ediyor. Alımda psikolojik sınır ise 2.800 bandı. Satımda ise uzmanlar özellikle acele edilmemesi gerektiği üzerinde durmaktalar.