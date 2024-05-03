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Gündem Açarsınız AYM kararını vurusunuz suratlarına! Taksim’de miting engellenemez/engellenir
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Açarsınız AYM kararını vurusunuz suratlarına! Taksim’de miting engellenemez/engellenir

Yeniakit Publisher
2024-05-03 10:31:00 -
Açarsınız AYM kararını vurusunuz suratlarına! Taksim’de miting engellenemez/engellenir

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "AYM: Taksim’de miting engellenemez/engellenir!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Anayasa Mahkemesi’nin iki ayrı kararı var.

Birisinde Taksim’de mitingin engellenmesi için açılan davada, “Gerekçe tatmin edici.. Hak ihlali yok” diyor..

Diğerinde “Gerekçe yetersiz. Hak ihlali var” diyor.

Ama iki karardan birisini alıp, milletin gözüne sokanlar, “Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, Taksim’de mitingimiz engelleniyor” diyorlar..
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DİSK öyle diyor.. Tabipler Birliği öyle diyor. TMMOB öyle diyor.

Barolar öyle diyor..

Anlı şanlı hukuk profesörleri öyle diyor.

Televizyonlara çıkan gazeteciler öyle diyor, moderatörler böyle diyor..

CHP öyle diyor..

Hatta muhafazakar kesime hitap eden partilerden bazılarının genel başkanları da öyle diyor..

CHP’li belediye başkanları öyle diyor.

Ne diyorlar?

“İsçilerin Taksim’de bayramı kutlaması, demokratik bir haktır.”

Devam ediyorlar: “Anayasa Mahkemesi, Taksim’de gösteri yapılmasının anayasal bir hak olduğuna karar verdi.”

Ben de tüm bunlara diyorum ki, “Dürüst olun. Yalan söylemeyin. Saf insanlarımızı aldatmayın.”

Yeni bir tartışma konumuz oldu ama..

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