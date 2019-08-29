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Acar, Zafer Bayramını kutladı

Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, sendika olarak Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:32
Acar, Zafer Bayramını kutladı

Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, sendika olarak Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.


Büyük Taarruz’un Türk milleti için önemine işaret eden 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin yüzlerce yıl süren vatan, istiklâl ve istikbâl mücadelesinin, 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’la değişmez bir gerçeklik olarak tarihe kazınmıştır. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, ordu-millet kenetlenmesiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi de, bu süreçteki tarihî dönemeçlerden birini ifade etmektedir. İstiklal Savaşı’nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkânsızı başararak, başka milletlere de örnek olacak bir zafere imza atmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır. Ağustos, tarih boyunca milletimiz için hep zaferler ayı olmuştur. Malazgirt, Mohaç, Çaldıran, Mercidâbık gibi büyük zaferlerin yanı sıra Cumhuriyet’e giden çok önemli bir aşama olan ve Anadolu’nun vatan olarak milletimiz adına tescilinin yapıldığı ‘Başkomutanlık Meydan Muhârebesi’ de bu ayda gerçekleşmiştir. Bir Ağustos günü başlayıp neredeyse bin yıl sürdükten sonra yine bir ağustos günü hitâma eren savaşlar ve zaferlerde bu ay adeta bin yıl uzayarak bir tarih olmuştur” şeklinde konuştu.


Tarihi boyunca nice zaferin sahibi olan bir millet olarak kazanılan bu zaferlerin sadece Türk milletine değil çok uzak coğrafyadaki mazlumlara da umut olduğunu ifade eden Acar, , “Milletimiz, inancı, birliği, bütünlüğü ile anlamlı hâle getirdiği varlığının tarihî temellerini zaferlerle inşa etmiştir. Zaferlerimiz tarihe ve insanlığa değer katmış, değer kazandırmıştır. Hakkı, hakikati, barışı üstün tutan milletimizin zaferleri, mazlumlara ilham ve umut, insanlığa medeniyet müjdesi ve imkânı olmuştur. Cephede zaferler kazanmak kadar, o zaferleri ilimle, sanatla medeniyet değerine dönüştürerek korumak, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik alandaki kurumsallaşmış başarılarla sürdürülebilir kılmak daha önemlidir. Bu amaç, kuşkusuz millî değer ve tarih şuuruna sahip, özgür, cesur, düşünen, ekip çalışmasıyla yeni arayışlara yönelebilen, ufuk sahibi, medeni ve insani değerleri bünyesinde mezcetmiş insan yetiştirmeyi amaçlayan eğitim sistemi ile mümkündür” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:32
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