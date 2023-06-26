Acaba kimden korkuyor? Ahmet Şık özür üstüne özür diliyor!

14 Mayıs 2023 seçimine giden süreçte kendilerinin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ortaklarından HDP için, "Bu ülkenin Türk faşisti var, bir de Kürt faşistiyle uğraşamam. Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor" ifadelerini kullanan Ahmet Şık, tekrar özür diledi.

Şık, ikinci özrünü Gerçek Gündem'de yayımladı. TİP'li Şık, "Hakkı olan için samimi bir özür" başlıklı yazısında, HDP için kullandığı sözlerin "kırpılmış video" olduğunu öne sürdü.

"Kime, neyi, neden söylediğimin anlaşılmamasından dolayı doğal olarak alınan, tepki gösteren Kürtlerden ve HDP’ye gönül vermiş kişilerden bir kez daha özür diliyorum" diyen Şık, Selahattin Demirtaş'tan da özür diledi.

TİP'li Şık'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Söz konusu video kaydı, seçim çalışmaları sırasında Kurtuluş’ta HDP'li arkadaşların mekânında HDP’li bir arkadaşımla yapılmış uzunca bir konuşmanın kırpılmış ve manipüle edilmiş 25 saniyesiydi. O kısımlarda ise "Yeterince Türk faşisti var bir de Kürt faşistleriyle uğraşamam", "Selahattin bugün canımıza okudu", "Selahattin’i HDP’den çıkar geriye HDP kalmıyor" cümleleri duyuluyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bağlamından koparılmış, yanlış anlaşılmaya ve amacını aşmaya açık cümleler, servis edenlerin de hesapladığı gibi kıyameti kopardı. “Yeterince Türk faşisti var bir de Kürt faşistleriyle uğraşamam” dediğim sözlerim duyulduğu şekliyle yorumlanınca Kürt siyasal hareketinin bileşenlerine, HDP’ye faşist dediğim manası çıkarıldı.