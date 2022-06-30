Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış! Kılıçdaroğlu öyle bir oy oranı verdi ki...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddialı açıklamalarda bulundu. Seçimlere yönelik tahminlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin bugüne kadar göremediği uçuk rakamları işaret etti.

Yüzde 30'u aşmışlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimlerden büyük bir hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2023'deki seçimlere ilişkin yine iddialı sözler sarf etti. Sözleriyle 'Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış' dedirten Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin oyunun tüm anketlerin aksine yüzde 30'un altına düştüğünü öne sürerek, hiçbir seçimde yüzde 25'i aşamayan CHP'nin oyunun ise AK Parti'yi geçerek yüzde 30'u aştığını söyledi.

Aday çıkmazı

Öte yandan defalarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'seçim kararını açıkla, yarın adayımızı açıklayalım' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, henüz adaylarının belirlenmediğini de itiraf etti. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayına ilişkin "Şu kadarını söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı adayını altı lider belirleyecek." dedi.