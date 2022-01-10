Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış! Ali Babacan'ın koyduğu hedef güldürdü

Yeni Akit Ankara

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın en büyük Yahudi baronlarından Rupert Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’ye çıkınca birden kendisini Türkiye’de sistem değiştirecek güçte hissetmeye başladı. Babacan, “Parlamenter sistem üzerinde uzlaştık. Parlamenter sistem isteyen partilerin milletvekili sayısı 360’ı, 400’ü geçtiği tabloda neyi bekleyeceğiz? 6 ay yeter. Baştan ne kadar detaylı uzlaşırsak, seçimlerden sonra anayasayı değiştirmek o kadar kolay olur. ‘Cumhurbaşkanı yetkisi çok önemli; 2-3 sene kullanılmalı’ denilirse biz bundan hemen şüphe duyarız. ‘Hayırdır, ne oluyor?’ deriz” dedi.

‘Cumhurbaşkanı adayı veya adayları nasıl çalışacaklarını baştan açıklamalı’

Ali Babacan, “Parlamenter sistemin kendisi kadar, parlamenter sisteme geçinceye kadarki ara dönemin bugünden tasarlanması da çok önemli. Mesela, o ara dönemde seçilecek cumhurbaşkanı ‘Parlamenter sistem istiyorum’ dedi ama mevcut sisteme göre seçildi ve mevcut sistemin bütün yetkilerini aldı. Bu yetkiyi nasıl kullanacak? ‘Bu yetki çok önemli. Bana izin verin, 2-3 sene bu yetkiyi kullanmam lazım’ diyorsa olmaz. O zaman niye sistemi değiştirdik? ‘Parlamenter sistem istiyorum’ diyen cumhurbaşkanı adayı veya adaylarının geçiş döneminde nasıl çalışacaklarını baştan deklare etmeleri lazım” şeklinde konuştu.