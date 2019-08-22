Aç karnına siyah çay içmek zararlı mıdır?

Çay kültürümüzde ayrı bir yere sahiptir. Kahvaltılara, akşam sohbetlerine eşlik eden çay ölçülü tüketildiğinde sağlık için faydalı bir içecektir. Ancak ölçü kaçırıldığında ve yanlış zamanlamayla tüketilen çay sağlığı olumsuz etkiliyor.

Çayın faydaları nelerdir?

Antioksidan yönünden zengin olan çay ölçülü tüketildiğinde DNA hasarlarını engeller.

Ölçülü çay tüketerek cildinizin ve organlarınızın zamanın hızını yavaşlatmasını sağlayabilirsiniz.

Yapılan bilimsel çalışmalar siyah çayın bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Çay içerdiği vitamin ve minaraller sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Evlerimizin olmazsa olmazı çay bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çay kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.

Ölçü kaçırılmadığı taktirde çay mide ve bağırsak sağlığını korur.

Bilimsel çalışmalar siyah çayın tip 2 diyabet riskini yüzde 70 oranında azalttığını kanıtlamıştır.

Siyah çay ağız ve diş sağlığı için de kıymetlidir.

İçeriği nedeniyle çay mutluluk hormonlarının artmasını sağlar.

Aç karnına çay tüketmek zararlı mıdır?

Şimdiye kadar muhtemelen başınıza gelmiştir. Sabah uyandığınızda boğazınızdan bir iki lokma yemek geçmeden çay içtiğinizde midenizin kavrulduğunu hatta kustuğunuzu hatırlıyorsunuzdur. Aynı şeyi şekersiz kahve içtiğinizde yaşamayabilir hatta bu durumun sebebini merak ediyor olabilirsiniz. Kafein yönünden zengin iki içecekten çayın mideyi aç karnına böyle etkilemesinin sebebi ise tamamen içeriğiyle ilgili. Çay aç karnına içildiğinde; mide asidik maddeler üretmeye başlar. Midedeki asit miktarı bir anda artınca da midenizin bulanması son derece normaldir. Bazı kadınlar, hamileliklerinin ilk aylarında tok karnına bile olsa çay içtiklerinde benzer mide sorunları yaşadıklarını belirtir.