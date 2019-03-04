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Aç kalıp şantiyeye giren dağ keçisiyle hatıra fotoğrafı çektiler

Adıyaman'da kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan bir yabani keçi, maden ocağı şantiyesine girdi. Çalışanlar, uzun uğraşları sonucu yakaladıkları keçiyle hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmezken, dağ keçisi daha sonra serbest bırakıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:11
Aç kalıp şantiyeye giren dağ keçisiyle hatıra fotoğrafı çektiler

Adıyaman’da kar ve soğuk nedeniyle aç kalan yaban keçisi şantiyeye girdi. İşçilerin fark ettiği keçi, kovalamacanın ardından yakalanarak, doğaya salındı.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde bulunan Koçali köyünün yüksek kesimlerinde yoğun kardan dolayı yiyecek bulamayan dağ keçileri köyün yakınlarına kadar indi. Burada otlanan dağ keçilerinden biri yakınındaki maden ocağının şantiyesine girdi. Şantiye içerisinde bir süre dolanan dağ keçisini fark eden şantiye çalışanları ile hayvan arasında kovalamaca yaşandı. İşçilerden bir süre kaçan keçi, yakalanarak şantiyeden çıkarıldı.

Yakalanan dağ keçisini bir süre seven işçiler dağ keçisi ile hatıra fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmezken, dağ keçisi daha sonra şantiye alanı dışına çıkarılarak serbest bırakıldı. Hızla kırsal alana doğru koşan dağ keçisi bir süre sonra gözden kayboldu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:11
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