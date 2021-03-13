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Yerel Aç kalan tilkiyi lavaşla besledi
Yerel

Aç kalan tilkiyi lavaşla besledi

Hakkari, Yüksekova'da vatandaş, aç kalan tilkiyi lavaş ve etle besledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 15:17:00 -
Aç kalan tilkiyi lavaşla besledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan Berkan Timur, her akşam kapılarının önüne gelen ve aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek yardımcı oluyor. İlçenin kırsal kesimlerinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar köye inerek yiyecek aramaya devam ediyor. Aç kalan tilki için evinin kapısına ve bahçesine ekmek ve yemek atıklarını bırakan Timur, tilkinin aç kalmaması önlüyor.

Tilkiyi elleriyle besleyen Berkan Timur, "Tilki görünce aç olduğunu anladım çünkü sürekli bahçemizde dolanmaya başladı. Bende evden et ve ekmek alarak tilkiyi doğru uzattım. Bana doğru gelip ellerimden yemesi beni çok şaşırttı. Bu duruma şahit olduğum içinde çok mutluyum" dedi.

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