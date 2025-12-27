Aç kalan tilkiler şehir merkezine indi
Ağrı'da kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiler Diyadin merkezine indi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kar yağışının artması ve havaların iyice soğumasıyla birlikte yaban hayatı da zor günler yaşamaya başladı. Kırsal alanlarda besin kaynaklarının karla kaplanması nedeniyle aç kalan tilkiler, ilçe merkezine kadar indi.
Şehir içinde yiyecek aradığı görülen bir tilki, vatandaşların dikkatini çekti. Yaşanan anlar, vatandaşlardan Rohat Polat tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde tilkinin yerleşim alanlarında temkinli şekilde dolaştığı görüldü.
Ortaya çıkan görüntüler, kış şartlarının bölgede hem günlük yaşamı hem de yaban hayatını etkilediğini gözler önüne serdi.
