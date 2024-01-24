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Yerel Aç kalan tilki şehir merkezinde yiyecek aradı
Yerel

Aç kalan tilki şehir merkezinde yiyecek aradı

Yeniakit Publisher
2024-01-24 20:36:00 - 2024-01-24 20:50:34

Elazığ'da aç kalan tilki, yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Arabası ile seyir halindeyken tilkiyi gören bir kişi ise, ıslık çalarak tilkiyi yanına çağırdı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezine kadar indi.

İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden bir sürücü, tilkiyi ıslık çalarak yanına çağırdı.

O anlar kameraya yansıdı

 

Sürücü o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.

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