Aç kalan kurt sürüsü şehir merkezinde görüldü

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta kağan karla birlikte besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları şehirlere inmeye başladı. Sivas'ın Gürün İlçesi Yoncalı Mahallesi'nde yiyecek arayan bir kurt sürüsü görüntülendi. Bir ikametin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kurtların birbirinin izini takip ederek yürüdükleri, yaşlı ve sakat kurdun sürünün en gerisinde olduğu görüldü.

Mahalle sakini Enver Keskin, son günlerde kurtların yerleşim yerlerinde sıklıkla görüldüğünü belirterek, "Havaların soğuması ve kar yamasıyla sürüler meralardan ağıllara çekildi. Doğal yaşam alanlarında beslenemeyen kurtlar, ağıllardaki koyunların korusuna geliyor. Çöplüklerden beslenmeye çalışıyorlar. Ağılları koruyan köpeklerde onlar için birer av. Aç kaldıkları ve besin bulamadıkları için dağlardan şehirlere iniyorlar" dedi.