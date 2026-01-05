  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Aç kalan kurt sürüsü şehir merkezinde görüldü
Yerel

Aç kalan kurt sürüsü şehir merkezinde görüldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Aç kalan kurt sürüsü şehir merkezinde görüldü

Sivas'ın Gürün ilçesinde şehre inen kurt sürüsü görüntülendi.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta kağan karla birlikte besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları şehirlere inmeye başladı. Sivas'ın Gürün İlçesi Yoncalı Mahallesi'nde yiyecek arayan bir kurt sürüsü görüntülendi. Bir ikametin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kurtların birbirinin izini takip ederek yürüdükleri, yaşlı ve sakat kurdun sürünün en gerisinde olduğu görüldü.

Mahalle sakini Enver Keskin, son günlerde kurtların yerleşim yerlerinde sıklıkla görüldüğünü belirterek, "Havaların soğuması ve kar yamasıyla sürüler meralardan ağıllara çekildi. Doğal yaşam alanlarında beslenemeyen kurtlar, ağıllardaki koyunların korusuna geliyor. Çöplüklerden beslenmeye çalışıyorlar. Ağılları koruyan köpeklerde onlar için birer av. Aç kaldıkları ve besin bulamadıkları için dağlardan şehirlere iniyorlar" dedi.

Sivas’ta eğitime ara verildi
Sivas’ta eğitime ara verildi

Eğitim

Sivas’ta eğitime ara verildi

BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Gündem

BBP Sivas İl Başkanı Polat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Sivas’ta dev operasyon: 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
Sivas’ta dev operasyon: 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

Gündem

Sivas’ta dev operasyon: 80 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

Sivas'ta dondurucu soğuklar gölü hapsetti! Yıldız Göleti tamamen buz tuttu
Sivas'ta dondurucu soğuklar gölü hapsetti! Yıldız Göleti tamamen buz tuttu

Yerel

Sivas'ta dondurucu soğuklar gölü hapsetti! Yıldız Göleti tamamen buz tuttu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23